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В Токио арестовали женщину, содержавшую в своем доме почти 60 различных животных

Ей предъявили обвинение в жестоком обращении с пятью собаками

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция Токио арестовала в среду 46-летнюю женщину, которая содержала в своем небольшом доме почти 60 различных животных, включая крокодила и змей. Ей предъявлено обвинение в жестоком обращении с пятью собаками, сообщило национальное общественное телевидение. Утверждается, что женщина их плохо кормила и довела до истощения.

Всего она имела у себя дома животных и птиц 24 различных видов. По словам женщины, она покупала их на деньги, отложенные на зарубежные поездки, которые теперь отменились из-за ограничений, связанных с новым коронавирусом. Арестованная призналась, что у нее не хватало сил в достаточной степени ухаживать за своими животными.

Полиция заинтересовалась этой историей после сигналов от нескольких соседей, которые жаловались на то, что временами из дома этой женщины на улицу вырывались голодные собаки.

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