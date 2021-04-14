В Самаре обрушилась часть стены аварийного жилого дома

ТАСС, 14 апреля. Часть стены многоквартирного дома, признанного аварийным в 2015 году, обрушилась в Самаре, никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 07:43 (06:43 мск) 14 апреля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об обрушении части стены многоквартирного жилого дома на площади 12 кв. м. по адресу: Самара, Самарский район, ул. Садовая, 5. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, обрушение произошло в трехэтажном доме 1917 года постройки, он признан аварийным в 2015 году. Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе пять детей. Пункт временного размещения организовали в здании администрации Самарского района. "Для ликвидации происшествия привлечено 40 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 3 единицы техники", - уточняется в сообщении.

Прокуратура Самарского района Самары организовала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. На контроль взят вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан. Как отмечается в сообщении на сайте прокуратуры, в настоящее время на месте происшествия заместитель прокурора области Алексей Павлов координирует работу правоохранительных и контролирующих органов.

Доследственную проверку по факту обрушения также проводит Ленинский межрайонный следственный отдел Самары следственного управления СК РФ по Самарской области. "Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - сообщается на сайте ведомства.