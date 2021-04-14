Полиция задержала студента за антисемитскую надпись на памятнике в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали 16-летнего студента за нанесение оскорбительной надписи на памятнике в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками центра "Э" [по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний учащийся колледжа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный специально купил в магазине краску и поехал в Пушкин, чтобы сделать надпись на памятнике на Дворцовой улице.

Инцидент произошел в начале апреля. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). По данным источника в экстренных службах, надпись антисемитского характера была обнаружена на памятнике "Формула скорби" на Дворцовой улице. Монумент "Формула скорби" установлен в память о евреях, которые стали жертвами нацистов во время Великой Отечественной войны. Его открыли в 1991 году. Памятник выполнен в форме первой буквы еврейского алфавита "алеф", которая является символом начала.