У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

ТАСС, 14 апреля. Береговая охрана США ведет поиски 12 человек, пропавших в результате опрокидывания коммерческого самоподъемного самоходного судна у берегов штата Луизиана. Согласно заявлению властей, на данный момент удалось спасти шесть человек.

"Береговая охрана и несколько судов-добровольцев спасли шесть человек с перевернувшегося коммерческого судна во вторник, продолжаются поиски других", - заявила береговая охрана, не указав число пропавших людей. По данным местного телеканала WWL, всего на борту самоподъемного судна находились 18 человек.

Самоподъемные самоходные суда чаще всего используются для установки, обслуживания и ремонта расположенных на континентальном шельфе ветряных электростанций и для обслуживания ремонта и демобилизации морских платформ на нефтегазовых месторождениях. Также они могут быть задействованы для обеспечения работ по прокладке кабелей, магистральных газопроводов и обслуживания водолазных работ.