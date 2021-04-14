В Петербурге задержали иностранца, ранившего четырех человек в массовой драке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали иностранца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений четырем участникам массовой драки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска главка МВД совместно с коллегами из Центрального района при содействии регионального УФСБ по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В ходе обыска у задержанного обнаружен и изъят складной нож, которым он, предположительно, и нанес удары своим оппонентам", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам").

В понедельник в главке МВД ТАСС сообщили, что рано утром у ночного клуба на улице Садовой произошла массовая драка. После нее были госпитализированы четыре человека с ножевыми ранениями, еще 20 человек доставили в отдел полиции для разбирательства. Конфликт, по данным МВД, произошел из-за женщины.