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Причиной крупного пожара в деревне в Рязанской области стал брошенный окурок

Огонь уничтожил девять дачных и один жилой дом, а также пять хозяйственных построек

ТАСС, 14 апреля. Возгорание сухой травы и 15 зданий, которое случилось в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области 13 апреля, произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении местным жителем, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"13 апреля в деревне Марьино Шацкого района произошло возгорание сухой травы в результате неосторожного обращения с огнем при курении местным жителем. На месте происшествия изъят окурок сигареты. Местный житель пытался сам потушить пожар подручными средствами", - сказали в прокуратуре.

В результате пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил 15 строений - девять дачных домов, один жилой дом и пять хозяйственных построек. Региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку в связи с происшествием.

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