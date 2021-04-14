Причиной крупного пожара в деревне в Рязанской области стал брошенный окурок

ТАСС, 14 апреля. Возгорание сухой травы и 15 зданий, которое случилось в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области 13 апреля, произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении местным жителем, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"13 апреля в деревне Марьино Шацкого района произошло возгорание сухой травы в результате неосторожного обращения с огнем при курении местным жителем. На месте происшествия изъят окурок сигареты. Местный житель пытался сам потушить пожар подручными средствами", - сказали в прокуратуре.

В результате пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил 15 строений - девять дачных домов, один жилой дом и пять хозяйственных построек. Региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку в связи с происшествием.