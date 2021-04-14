В ЮАР девять человек погибли при пожаре

ПРЕТОРИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек, включая младенца, погибли в среду при пожаре в центральной части крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга. Об этом сообщает телерадиокомпания SABC.

"Ранним утром загорелся заброшенный двухэтажный дом, который заняли безработные", - заявила представитель службы экстренной помощи мегаполиса Нана Радебе. По ее словам, на момент пожара в здании находились более 100 семей. "Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись, - отметил Радебе. - В огне погибли девять человек".

Йоханнесбург отличается сейчас высоким уровнем преступности. Многочисленные компании перевели свои офисы в пригороды, и центральные деловые кварталы города превратились в трущобы.