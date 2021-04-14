В Москве задержали подозреваемого в попытке сбыть более 4 кг героина на 12 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в покушении на сбыт более 4 кг героина на сумму около 12 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, задержанный получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие, а затем бесконтактным способом сбывал на территории Московского региона. "В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан в Москве около одного из домов на Шипиловской улице. У него было обнаружено шесть свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является героином общей массой более 540 граммов", - сказала Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 30 и 228.1 УК РФ). "В дальнейшем при обыске по месту временного проживания фигуранта полицейские нашли в тайнике на кухне еще более 3,8 кг героина, а также электронные весы и упаковочный материал. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств по ценам черного рынка составляет порядка 12 млн рублей", - добавила представитель МВД.

В настоящее время подозреваемый арестован.