Потерпевшие по делу о ДТП на Остоженке предъявили рэперу Гулиеву иск на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о ДТП на Остоженке в центре Москвы предъявили к виновнику аварии рэперу Эльмину Гулиеву иск о возмещении вреда на 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

"Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн рублей", - сообщил Сохадзе.

Подсудимый полностью признает исковые требования в рамках уголовного дела.

Дело Гулиева находится у судьи Екатерины Пахомовой, оно рассматривается в особом порядке в связи с полным признанием вины фигурантом.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина - пассажир Infiniti. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды).