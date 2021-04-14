В Воронежской области горят почти 400 га леса

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь пожаров на площади почти 400 га зафиксировали в лесничествах Воронежской области. Об этом рассказал ТАСС в среду руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин.

"На сегодня у нас восемь лесных пожаров на общей площади 395 га", - сказал Галдин.

Он добавил, что наиболее крупные пожары зафиксированы в Новохоперском лесничестве на площади 250 га, в Хреновском на площади 70 га, в Новоусманском на 40 га, в Рождественско-Хавском лесничестве на участке более 14 га, в Талермановском лесничестве - свыше 1 га.

По его словам, в ночь на среду был зафиксирован пожар на площади 5 га в Усманском бору под Воронежем, где пожарные ведут борьбу с огнем. "Сейчас ветер снизился, думаю, сегодня к вечеру погода позволит нам ликвидировать все пожары", - сказал Галдин.

В Воронежской области в начале недели фиксировали температуру около 25 градусов. Из-за установившейся в регионе жаркой погоды и сильного ветра (до 21 м/с) резко выросла площадь ландшафтных и природных пожаров. За последние сутки пожарные подразделения региона совершили 150 выездов.