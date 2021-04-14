Мужчину задержали за попытку похитить 26 млн рублей со счета умершего

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который в одном из московских банков попытался перевести по поддельной доверенности более 26 млн рублей со счета умершего год назад москвича. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отделении банка на западе Москвы мужчина, используя поддельную нотариальную доверенность, пытался перевести со счета жителя Москвы, который скончался в апреле 2020 года, 26 млн 236 тыс. рублей. Полицейские установили и задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 УК РФ). Подозреваемый арестован.