Сообщение о "минировании" поступило в перинатальный центр Калуги

ТАСС, 14 апреля. Перинатальный центр Калуги эвакуировали в среду из-за анонимных угроз о "минировании". Об этом сообщил ТАСС глава города Дмитрий Денисов.

Рано утром в среду школы и больницы Калуги эвакуировали из-за анонимных угроз о минировании.

"Сегодня [поступили сообщения о минировании] всех школ и лечебных учреждений, <…> в том числе перинатальный центр, который находится на территории комплекса областной клинической больницы. <…> В случае поступления сигнала о возможном террористическом акте проводится комплекс мероприятий по поиску возможных взрывоопасных веществ в здании. Все системы брошены на то, чтобы как можно быстрее проверить здание", - рассказал глава города.

Заместитель министра здравоохранения Калужской области - начальник управления по связям с общественностью и коммуникациям в сфере здравоохранения региона Илья Соваков сообщил на своей официальной странице во "ВКонтакте", что пациенты медорганизаций были эвакуированы, помещения обследованы на предмет обнаружения взрывных устройств.

"В настоящее время часть больниц вернулась к обычному режиму работы. За время эвакуации состояние пациентов не ухудшилось", - написал он.

Днем ранее воспитанников и работников детских садов в Калуге эвакуировали из-за сообщений о "минировании". Сообщения оказались ложными. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.