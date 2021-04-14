В Тамбовской области огонь с пала травы перешел на 21 строение и надворные постройки

ТАСС, 14 апреля. Более 20 строений, в том числе жилые и дачные дома, горят в населенном пункте Троицкая Вихляйка Тамбовской области в результате перехода пала сухой травы. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"В результате пала сухой растительности произошел переход огня на 21 строение - четыре жилых и четыре дачных дома, а также 13 нежилых домов и надворные постройки. В готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России", - сказал собеседник агентства.

В главке МЧС по региону подтвердили информацию о сгоревших домах.

Пострадавших в результате пожара нет, добавил источник. Проводится наращивание группировки сил и средств для тушения огня.

Ранее в среду ТАСС представитель районной ЕДДС сообщил, что в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области сгорели пять жилых домов, еще три охвачены огнем. Ситуацию осложняет сильный ветер. К тому же рядом с селом лес, он пока не горит.

В последние несколько дней в Тамбовской области установилась сухая, жаркая погода.