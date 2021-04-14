В Саратовской области завершились поиски на месте вероятного падения самолета

САРАТОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты завершили поиски на месте якобы упавшего во вторник самолета в Саратовской области, летательный аппарат не обнаружен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поисковые работы в Марксовском и Воскресенском районах специалистами МЧС завершены. Летательный аппарат не обнаружен. По факту поступившего обращения проводится проверка правоохранительными органами", - сообщили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, поступило сообщение о предполагаемом падении легкомоторного самолета в Марксовском районе региона между населенными пунктами Подлесное и Михайловка. Для уточнения обстановки к месту выехала оперативная группа. Были задействованы катера и беспилотная авиация.