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Уголовное дело возбудили после отравления девушки водой, купленной в московской кофейне

Девушку госпитализировали

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за отравления девушки, которая купила бутылку минералки в столичной кофейне. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"10 апреля в кофейне на Манежной площади посетительница приобрела бутылку минеральной воды, отпив из которой, почувствовала себя плохо. Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом отравление. Возбуждено уголовное дело", - сказала Нефедова.

Она добавила, что дело возбудили по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура контролирует ход расследования.

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