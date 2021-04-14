Прокурор просит приговорить экс-замглавы МЧС к шести годам колонии за мошенничество

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Гособвинитель просит приговорить бывшего замглавы МЧС РФ Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве, к шести годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

"В ходе прений сторон прокурор потребовал признать виновным Шлякова в мошенничестве и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", - сказали в суде.

По версии следствия, в 2015 году экс-замминистра участвовал в мошеннической схеме по фиктивной продаже должности губернатора Ярославской области. В преступной группе помимо него состояли еще три человека. Их прокурор в среду потребовал приговорить на сроки от пяти до 7,5 года колонии. Обвиняемый вину не признает.

По словам его адвоката, он поставил подпись в одной из расписок о передаче денег Удаловым (Юрий Удалов - потерпевший, бывший помощник главы МЧС - прим. ТАСС). Всего таких расписок две: о передаче $550 тыс., а также €230 тыс. и 15 млн рублей. Подпись, по словам адвоката, Шляков поставил лишь для того, чтобы подтвердить передачу Удаловым денег другим людям, но никаких денег он сам не получал.