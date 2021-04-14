В генконсульстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

АНКАРА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Два россиянина, пострадавшие в ДТП в Турции, остаются под наблюдением врачей, их состояние стабильное. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель генконсульства России в Анталье.

"По ситуации на 14 апреля под наблюдением врачей остаются два россиянина, пострадавшие в ДТП в провинции Конья, - сказал собеседник агентства. - Врачи оценивают их состояние как стабильное".

В российской дипмиссии рассказали, что "в воскресенье они были перевезены в одну из больниц Антальи, где продолжается лечение".

10 апреля около 09:30 на трассе Конья - Аксарай произошла авария с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов. Они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". Всего в автобусе находились 32 туриста. Одна туристка погибла.