Открытое горение более 20 строений в Тамбовской области ликвидировано

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение более 20 строений, в том числе жилых домов, в населенном пункте Троицкая Вихляйка в Тамбовской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:40 мск открытое горение ликвидировано на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области сгорели пять жилых домов, еще три были охвачены огнем. Ситуацию осложняет сильный ветер, рядом с селом находится лес. Позже в МЧС сообщили, что переход огня произошел на 21 дом - четыре жилых, четыре дачных, а также 13 нежилых домов и надворные постройки.