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Рабочий выстрелил в коллегу из травматического пистолета на стройке в Москве

Пострадавший получил легкое ранение

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рабочий на стройке в столице ранил в грудь своего товарища из пистолета, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В отдел полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 25-летний приезжий гражданин с раной в груди. Со слов мужчины, ранение он получил на месте работы в результате конфликта с оппонентом, который выстрелил в него из пистолета", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил легкое ранение. Полицейские задержали стрелявшего и выяснили, что мужчина применил травматический пистолет в ходе спора. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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