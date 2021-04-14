Суд приговорил к двум годам колонии напавшего на полицейского на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам колонии Станислава Ахмедова, ударившего полицейского на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом журналистам сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

Ахмедов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 23 января на несанкционированной акции рядом с Пушкинской площадью он трижды ударил ногой полицейского. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.