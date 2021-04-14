Суд запретил определенные действия сотруднику журнала DOXA

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду запретил определенные действия первому из фигурантов дела в отношении редакторов независимого студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Метелкину меры пресечения в виде определенных действий", - огласила судья постановление.

Мера пресечения Метелкину избрана до 14 июня. Согласно решению суда, Метелкину запрещено использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Защита Метелкина заявила в суде об отсутствии намерения совершать преступление. "Из материалов дела неясно, какую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних создавали действия журналистов, и к каким противоправным действиям они склоняли подростков", - заявил адвокат Григорий Червонный.

Ранее в суд поступило ходатайство следствия об избрании Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меры пресечения в виде запрета действий. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

В среду сотрудники СК провели обыск в редакции журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников, среди них Владимир Метелкин, Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич.