В Петербурге в результате ДТП госпитализировали рэпера Yung Trappa

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Yung Trappa (Владислав Ширяев) госпитализирован после ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"В результате ДТП на Уральской улице госпитализирован Владислав Ширяев", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, в ведомство поступила информация, что около 17:25 мск на Уральской улице арендованный в сервисе каршеринга автомобиль врезался в две машины. Водитель арендованного автомобиля госпитализирован в состоянии средней тяжести. Имя госпитализированного в ведомстве не уточнили.

Сам Ширяев у себя в Instagram написал, что "он в порядке", не уточнив других подробностей.

Владислав Ширяев, также известный как Yung Trappa и Молодой Трезини - российский рэп-исполнитель, один из основных участников движения баттл-рэпа в Петербурге и один из первых рэперов так называемой новой школы, музыкального течения, возникшего в России в первой половине 2010-х годов.

В октябре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил Ширяева к пяти годам и семи месяцам колонии за сбыт наркотических средств в значительном размере. После отбывания наказания Ширяев вышел на свободу.