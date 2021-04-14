Суд запретил четверым редакторам Doxa использовать средства связи и выходить из дома

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду запретил определенные действия четверым редакторам независимого студенческого журнала DOXA. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Мера пресечения фигурантам дела избрана до 14 июня. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 часов до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах

В среду сотрудники СК провели обыск в редакции журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников, среди них Метелкин, Арамян, Гутникова и Тышкевич.