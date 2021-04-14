В Липецке при пожаре погибли женщина и ребенок

ТАСС, 14 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее грудного ребенка в результате пожара в квартире новостройки в Липецке. Еще двое детей погибшей госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщается в среду на сайте регионального СУ СК РФ.

"Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту пожара в квартире новостройки, при котором погибли женщина и ребенок, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 14 апреля в одной из квартир, расположенной на 10-м этаже жилого дома по улице С. Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения. Двое детей погибшей 2017 и 2018 годов рождения с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

Причина возгорания уточняется. Расследование уголовного дела продолжается.