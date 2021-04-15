Следствие переквалифицировало дело об убийстве тигра Павлика в Приамурье на более тяжкое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Следователи завершили повторное расследование уголовного дела по обвинению двух жителей села Новостепановка Свободненского района в Амурской области в убийстве тигра Павлика, переквалифицировав статью. Фигурантам грозит более суровое наказание, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Убитого амурского тигра нашли в конце сентября возле села Новостепановка Свободненского района. В ходе расследования полиция задержала двух мужчин 25 и 23 лет. По предварительной информации, они охотились в ночное время: один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье, заметив животное, мужчина выстрелил. На следующий день охотники вернулись в лес, увидели раненого тигра и застрелили его.

"Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Свободненского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору") и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Ранее обвинения были предъявлены по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, а не по ч. 3 этой же статьи, предусматривающей более тяжкое наказание. Так, максимальное наказание по ч 1. ст. 258.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей, а по части 3 ст. 258 УК РФ - до восьми лет со штрафом до 2 млн рублей.

О тигре

Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

По данным управления по охране животного мира Амурской области, мониторинг передвижения амурских тигров в регионе ведется постоянно, местонахождение хищников определяется с помощью спутникового сигнала, который передают ошейники. Сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, его последняя локация определялась в Свободненском районе. Поиски животного начались на следующий день. 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигр был застрелен браконьерами с указанием примерного места отстрела.