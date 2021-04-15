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В Канске произошел пожар в магазине и офисном здании

Возгорание локализовали на площади 600 кв. м

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в Канске Красноярского края в магазине смешанных товаров и расположенном рядом офисном здании на площади 600 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, отметив, что пострадавших в результате пожара нет.

"В 02:35 (22:35 мск среды) поступило сообщение о пожаре в здании по улице Горького, 47, (магазин смешанных товаров) и рядом стоящем здании (примыкает) ул. Горького, 52 (офисное здание), - сообщили журналистам. Пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м.

Тушение пожара продолжается.

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