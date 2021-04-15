{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Приангарья получил три года условно за ложное сообщение о минировании школы в Крыму

Мужчина в 2018 году со страницы в социальной сети "ВКонтакте" записал личное сообщение и аудиофайл о планируемом совершении взрыва в МБОУ "Школа - Морской технический лицей" и отправил сообщение случайно выбранному пользователю соцсети

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя региона, который в 2018 году распространил через социальную сеть ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе города Керчь в Республике Крым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"В октябре 2018 года злоумышленник из хулиганских побуждений со специально созданной им страницы в социальной сети "ВКонтакте" записал личное сообщение и аудиофайл о планируемом совершении взрыва в МБОУ "Школа - Морской технический лицей", расположенном в городе Керчь Республики Крым. После чего отправил сообщение случайно выбранному пользователю социальной сети, проживающему в городе Керчь. По результатам обследования здания школы специализированными службами информация о заминировании не подтвердилась", - говорится в сообщении. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры").

Теги
РоссияИркутская область
Ветхость электропроводки могла стать причиной пожара на Урале, где погибли дети
В полиции отметили, что сгоревший дом был построен в 1957 году
Читать полностью