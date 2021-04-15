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В Северной Осетии заключен под стражу подозреваемый в захвате заложников

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в захвате заложников в магазине в столице Северной Осетии заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Днем 12 апреля неизвестный ворвался в магазин, расположенный на улице Куйбышева в городе Владикавказе, и, захватив в заложники одиннадцать человек, потребовал связаться с правоохранительными органами, при этом не выдвигая никаких требований. Злоумышленник был задержан, им оказался 53-летний местный житель. Из заложников никто не пострадал.

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