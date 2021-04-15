В Ивано-Франковской области Украины горит больница

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожар охватил 250 кв. м Долинской районной больницы в Ивано-Франковской области Украины. Из здания эвакуировано 37 человек, сообщило в четверг главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) региона.

"15 апреля в 07:39 (совпадает с мск) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Долинской ЦРБ в городе Долина <...> Как выяснилось, пожар возник на кровле двухэтажного здания и в одной комнате старого корпуса Долинской ЦРБ. Площадь пожара составляет около 250 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы - 79 человек и 19 единиц техники. Задействована также газодымозащитная бригада. "Из помещения были эвакуированы 37 человек. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар был локализован в 09:04", - добавили в ГСЧС, заверив, что на текущий момент жертв и пострадавших нет.