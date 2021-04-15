И. о. главы астраханского управления Росгвардии обвиняют в злоупотреблении полномочиями

АСТРАХАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Астраханской области предъявило обвинение и. о. начальника регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии, а также начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону в злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Астраханской области предъявлено обвинение и. о. начальника регионального управления Федеральной службы национальной гвардии, а также начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Астраханской области по ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, будучи замначальника регионального управления Федеральной службы национальной гвардии РФ, одновременно являясь членом аттестационной комиссии, через посредника - начальника отдела вневедомственной охраны - потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии. Обвиняемый передал им соответствующий список для их приобретения. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области, уточнили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски по месту службы обвиняемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.