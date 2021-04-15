Посольство сообщило об освобождении россиянина, захваченного пиратами в Гвинейском заливе

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Гражданин России, захваченный пиратами в Гвинейском заливе, освобожден. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Нигерии на своем официальном сайте .

"Гражданин России С. В. Вдовин, захваченный пиратами в территориальных водах Нигерии 11 марта с танкера Davide B, освобожден и в настоящее время направляется на родину, - отметило посольство. - Состояние здоровья С. В. Вдовина удовлетворительное".

Ранее представитель компании-судовладельца De Poli Shipmanagement Кор Радингс сообщил, что моряки с судна Davide B освобождены. "Все 15 человек, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, освобождены и находятся в безопасности", - сказал он.

Группе из девяти вооруженных пиратов удалось 11 марта высадиться на борт шедшего под флагом Мальты танкера для перевозки жидких химических веществ и захватить 15 из 21 члена экипажа.

Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей - 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.