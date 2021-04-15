Во Владимирской области от сжигания травы загорелись 10 строений

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Десять строений горят во Владимирской области из-за несанкционированного пала травы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Першково Гусь-Хрустального района, по предварительным данным, в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на 10 деревянных строений, характеристики которых уточняются", - сказал собеседник агентства. Из-за ветра сохраняется угроза перехода огня на соседние строения. Данных о пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Группировка по тушению пожара увеличивается. К месту ЧП направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.