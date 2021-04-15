Полиция задержала шестерых мигрантов, похитивших мужчину в Подмосковье

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали шестерых мигрантов, которые похитили человека и требовали выкуп за его освобождение. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция установила, что мужчину похитили в марте из общежития в поселке Новоивановское и увезли в Краснодарский край. У его отца они требовали 1,2 млн рублей.

"Сообщники систематически истязали мужчину, после чего отпустили для сбора требуемой суммы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при участии Росгвардии одновременно задержали шестерых подозреваемых по местам их временного проживания. Ими оказались уроженцы одного из азиатских государств", - сказала Волк.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что мужчину отпустили после написания расписки о том, что он соберет нужную сумму.

СК возбудил уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Задержанных заключили под стражу. Правоохранители считают, что фигуранты могут быть причастны также к квартирным кражам в Московском регионе.