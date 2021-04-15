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В Нигерии убиты трое полицейских

Неизвестные открыли огонь из машины, которую остановили для проверки

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере трое полицейских убиты на автотрассе на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила в четверг газета Daily Post.

"Полицейские остановили вечером 14 апреля на шоссе в штате Эбонийи автомобиль для проверки, - заявила представитель полиции штата Ода Ловет Обиануджу. - Находившиеся в машине неизвестные открыли огонь, убив трех сотрудников". По ее словам, нападавшие забрали оружие погибших полицейских.

Власти ведут расследование. В район направлено специальное подразделение спецназа для поиска и ареста преступников.

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