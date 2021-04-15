Полиция обнаружила в лесу в Костромской области тело пропавшего настоятеля монастыря

КОСТРОМА, 15 апреля. /ТАСС/. Поисковая группа, в составе которой были сотрудники полиции, обнаружила в четверг в лесу в Буйском районе Костромской области тело пропавшего 9 апреля настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Сотрудниками полиции в лесу недалеко от села Борок было обнаружено тело священника", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, при первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. "С целью установления причины смерти настоятеля монастыря назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

Ранее по факту безвестного исчезновения настоятеля следователи начали проверку. По данным СК, 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района. Священника искали следователи и криминалисты СК, полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".