Суд в Астрахани арестовал и. о. главы управления Росгвардии

АСТРАХАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Кировский суд Астрахани в четверг арестовал на два месяца обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и. о. главы астраханского управления Росгвардии, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд избрал в отношении и. о. начальника регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что и. о. начальника регионального управления Федеральной службы национальной гвардии, а также начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Астраханской области предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", "Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями".

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, будучи заместителем начальника регионального управления Федеральной службы национальной гвардии РФ, одновременно являясь членом аттестационной комиссии, через посредника - начальника отдела вневедомственной охраны - потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии. Обвиняемый передал им соответствующий список для их приобретения. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области, уточнили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски по месту службы обвиняемых.

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