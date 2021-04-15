Жительницу Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения собаки

ТАСС, 15 апреля. Жительницу Смоленской области госпитализировали с открытыми ранами, переломами кистей и предплечий обеих рук после нападения на нее собственной собаки, которая затем не подпускала медиков к пострадавшей. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления МВД по региону.

"Местную жительницу 1965 года рождения госпитализировали, у нее диагностирована открытая рана обеих кистей и открытые переломы кистей и предплечья обеих рук [от укусов собаки]. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в четверг около 07:50 мск в дежурную часть полиции города Гагарина потупило несколько сообщений от местных жителей о нападении собаки на женщину. "В связи с тем, что женщине требовалось оказание первой медицинской помощи, а животное не подпускало ни врачей, ни полицейских, было принято решение об обезвреживании животного, которое угрожало жизни и здоровью гражданки", - отметили в пресс-службе.