Эксперт МЧС считает, что кровля склада на Амурской улице в Москве обрушилась из-за взрыва

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Причиной обрушения кровли склада с пластиковыми цветами на Амурской улице в Москве в 2016 году, при тушении которого погибли 8 пожарных, не могло стать горение, как утверждает Следственный комитет. Об этом ТАСС сообщил профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России Андрей Ищенко, принимавший участие в составе комиссии в исследовании обстоятельств этого пожара.

Преображенский суд Москвы в минувший вторник признал бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова виновными в халатности по делу о гибели пожарных и назначил условное наказание. Суд и следствие посчитали, что необходимости нахождения пожарных на кровле не было, рухнула она из-за горения, что привело к гибели людей.

"По свидетельству участников тушения пожара, находившихся в момент обрушения на кровле, характер обрушения был внезапным, не сопровождавшимся предварительными звуковыми и визуальными признаками. Одномоментное обрушение сразу целого пролета (на площади около 100 кв. м) не позволяет однозначно говорить, что оно произошло лишь из-за температурного воздействия пожара", - сказал Ищенко. Он пояснил, что к обрушению, скорее всего, привел взрыв, о чем свидетельствует характер повреждений и расположение упавших ферм кровли. "Наиболее вероятным воздействием в сложившейся обстановке может быть вспышка скопившихся под сводом горючего газа или смеси газов, носящая характер, близкий к взрывному, с последующим сдвигом несущих ферм, что привело к одновременному обрушению всех плит перекрытия данного пролета", - сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, незадолго до обрушения из трубы рядом с участком кровли, где работали пожарные, какое-то время шел выброс аммиака. При этом пожарные не обладали информацией от арендаторов о наличии в здании каких-либо опасных химических веществ. "То, что это аммиак, удалось определить лишь по запаху. Возникла угроза взрыва аммиачно-воздушной смеси с последующим распространением опасного для жизни и здоровья людей облака аммиака. Основные силы были брошены на ее предотвращение для защиты не горящих помещений, где находилась система охлаждения с аммиаком. Одновременно пожарными с участием персонала компрессорной был организован слив аммиака", - сказал Ищенко.

В свою очередь профессор Московского государственного строительного университета Александр Комаров, готовивший заключение о причинах обрушения кровли, сообщил ТАСС, что небольшого облака взрывоопасного вещества достаточно для взрыва [в тех условиях - прим. ТАСС]. "Следы обрушения кровли были характерны для силового воздействия, а не для термического, это было видно невооруженным взглядом, в том числе по фотографиям. Перекрытия в виде арок были уложены не хаотично, а в определенную сторону. В одном месте вправо, а в другом влево", - сказал он. "У меня есть аргументированное подозрение, что обрушение произошло в результате внутреннего дифлаграционного взрыва [без хлопка]", - заключил Комаров.

Ищенко также обратил внимание, что на самом складе были не только нарушения пожарной безопасности, но и конструктивные несогласованные переделки, в том числе и кровли. Свои комментарии и выводы он сделал спустя 8 дней после ЧП, будучи начальником учебно-научного комплекса пожаротушения Академии ГПС МЧС России. "В ходе предварительного следствия и судебного процесса они не получили опровержения, что свидетельствует об их актуальности и ныне", - сказал он.

Происшествие на Амурской

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошел пожар, охвативший 4,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов. Гибель пожарных стала самой большой потерей в истории пожарного гарнизона Москвы.

Сразу после пожара в МЧС России заявили, что пожарные ценой собственной жизни предотвратили не только взрывы газовых баллонов, оказавшихся на складе, но и утечку более 60 кг аммиака, проявив героизм и мужество. За это указом президента РФ они были награждены орденами Мужества посмертно. Семьям всех погибших была выплачена компенсация в размере 7 млн рублей каждой.