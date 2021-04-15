В Екатеринбурге двое полицейских подозреваются в незаконном обороте наркотиков

ТАСС, 15 апреля. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил ряд уголовных дел в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

"Возбужден ряд уголовных дел в отношении двоих сотрудников полиции: инспектора ППСП УМВД по городу Екатеринбургу и помощника оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 7 УМВД по городу Екатеринбургу. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере"), ч. 3 ст. 30, частям 3, 4 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах") УК РФ. Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине апреля 2021 года инспектор патрульно-постовой службы полиции приобрела два вида синтетических наркотиков массой не менее 20,3 г и 0,91 г, которые хранила у себя дома. Эти наркотики она намеревалась впоследствии сбыть, однако ей это не удалось, так как в ходе оперативных мероприятий они были изъяты.

По данным следствия, второй полицейский - помощник оперативного дежурного - подозревается в незаконном приобретении и последующем хранении наркотического средства весом 0,22 г у себя дома.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 14 апреля в 02:45 (00:45 мск) оперуполномоченными из службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области и ГИБДД в ходе реализации оперативной информации на улице Белореченской был задержан сотрудник дежурной части ОП № 7. Он находился за рулем личного автомобиля в гражданского одежде с признаками наркотического опьянения. От прохождения медосвидетельствования отказался. В ходе осмотра его жилища сыщики обнаружили наркотическое средство массой 0,22 гр.

"Как выяснилось в ходе разбирательства, запрещенное вещество дежурному могла сбыть женщина - инспектор ППС. В ее квартире полицейские обнаружили два вида синтетических наркотиков массой 20,3 гр и 0,91 гр, изъятое было направлено на экспертизу. По данным фактам проводятся служебные проверки, по их итогам в отношении непосредственных руководителей подозреваемых должностных лиц будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера. Что касается самих задержанных, то дежурный ОП № 7 в кратчайший срок уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, а вопрос об увольнении женщины - инспектора ППС - по тем же основаниям решится в течение ближайших суток, в последующем, если суд установит их вину, последует предусмотренная законодательством уголовная ответственность", - отметил полковник Горелых.