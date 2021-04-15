Под Тюменью один человек пострадал в результате взрыва баллона в частном доме

ТАСС, 15 апреля. Взрыв баллона с газом произошел в частном доме, расположенном в садовом товариществе под Тюменью. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Баллон с газом взорвался в частном доме в садовом товариществе около Тюмени. Пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что дом не был газифицирован.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили ТАСС, что в 18:23 (16:23 мск) поступило сообщение о вспышке в доме паров газовоздушной смеси, в результате чего произошло возгорание на площади 15 кв. метров. В 18:33 (16:33 мск) прибыли спасатели, однако возгорание было ликвидировано до их приезда. Пострадавший был передан медикам.

В новость были внесены изменения (21:10 мск) - добавлен комментарий пресс-центра ГУ МЧС России по Тюменской области