Замглавы "Альянса врачей" арестовали за призывы к участию в акции у колонии в Покрове

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд назначил восемь суток административного ареста заместителю председателя "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Сергею Рыбакову за размещение видеороликов с призывами к участию в несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Михаил Кузнецов.

6 апреля возле ИК-2 в Покрове Владимирской области прошла несогласованная массовая акция, после которой сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии. Как пояснили ТАСС в суде, 14 апреля Рыбаков был доставлен в отделение полиции в Петушках.

"Рыбакова признали виновным и назначили восемь суток административного ареста. Приговор будем обжаловать", - сказал Кузнецов, уточнив, что Рыбаков не присутствовал во время проведения акции возле ИК-2.

Суд признал Рыбакова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Как сообщается на сайте суда, в открытом доступе на канале YouTube были размещены видеоролики с публичными призывами Рыбакова к массовому пребыванию граждан возле ИК-2 в Покрове для участия в несанкционированной акции в поддержку Навального. Уточняется, что впоследствии проведение несогласованного мероприятия возле колонии 6 апреля создало препятствие движению транспортных средств, сотрудников, посетителей, и нарушило на несколько часов нормальное функционирование исправительного учреждения.

Как сообщалось ранее, Петушинский районный суд вынес решения в отношении шестерых участников несогласованной акции возле колонии в Покрове, назначив административные аресты на сроки от 8 до 10 суток. Васильевой был назначен штраф в размере 180 тыс. рублей. Все они были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП.