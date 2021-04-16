ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы провела анализ дорожно-транспортных происшествий, которые стали наиболее опасными для участников дорожного движения по итогам первого квартала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Разграничение видов ДТП в зависимости от тяжести их последствий показывает, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства", - сказал собеседник агентства

Он также отметил при этом, что в антирейтинг сопутствующих водительских правонарушений вошли несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора, а также правил перестроения и управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Именно таким образом распределились нарушения, которые, несомненно, стали сопутствующими причинами дорожных аварий с тяжелыми последствиями. Напомним, что за три месяца текущего года на территории столицы зарегистрировано 1 659 ДТП, в результате которых погибли 62 и ранен 1891 человек. Столичная ГИБДД обращается ко всем автовладельцам с убедительной просьбой: не допускайте непоправимых ошибок и необдуманных поступков на дороге. Многих из перечисленных выше причин ДТП можно было избежать, если бы водитель соблюдал осторожность, правила дорожного движения и с уважением относился к окружающим", - заключили в ГИБДД.