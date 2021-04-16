В Приморье рухнула стена сельской школы

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Стена обрушилась в школе села Воздвиженка в Приморье. Ученики переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. По требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен, на месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. Никто из учеников и персонала не пострадал", - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы администрации Уссурийского городского округа, частичное обрушение стены в корпусе школы 1953 года постройки произошло в ночное время. "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1 находится в двух корпусах, всего в школе обучаются 487 учеников. До заключения экспертизы они переведены на дистанционное обучение. Рассматриваются несколько вариантов работы учебного заведения: в другом корпусе школы в две смены, либо в Доме офицеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общеобразовательное учреждение летом 2020 года проходило приемку к учебному году. Замечаний со стороны специалистов различных служб, входящих в комиссию, к состоянию здания высказано не было. В пресс-службе регионального министерства образования ТАСС сообщили, что на месте обрушения проводится экспертиза. Причины обрушения пока неизвестны.