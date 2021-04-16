В Якутии пресекли деятельность преступной группы

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Якутии пресекли противоправную деятельность преступной группы, возбуждено дело о вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"УФСБ России по Республике Саха (Якутия) пресечена противоправная деятельность преступной группы, в которую входил сотрудник правоохранительных органов. <…> По материалам УФСБ следственным отделом по Алданскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК России ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Злоумышленники задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица под угрозой применения насилия вымогали денежные средства у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района.