В Астрахани будут судить участников ОПГ, похитивших бизнесмена

АСТРАХАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Три участника организованной преступной группы предстанут в Астрахани перед судом по обвинению в похищении бизнесмена и вымогательстве у него 100 млн рублей. Организатор преступной группы объявлен в международный розыск, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 126 ("Похищение человека, совершенное организованной группой лиц"), п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере"). Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе прошлого года участники ОПГ возле административного здания на улице Латышева похитили местного бизнесмена, вывезли его на остров возле села Яксатово, где сутки держали в палатке со связанными руками и мешком на голове.

"Злоумышленники под угрозой убийства самого мужчины и членов его семьи требовали передать им денежные средства в размере $2,5 млн, после чего снизили сумму до 100 млн рублей. После получения согласия от бизнесмена о передаче указанной суммы обвиняемые отпустили его для сбора денежных средств. Предприниматель сразу же обратился в правоохранительные органы", - добавили в следственном комитете.

По месту жительства всех участников преступной группы следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ, МВД и Росгвардии провели 18 обысков, в результате которых обнаружили конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие и палатку.