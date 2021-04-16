Движение трамваев на Лесной улице в Москве восстановлено

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Движение трамваев восстановлено на Лесной улице в Москве после дорожно-транспортного происшествия на путях, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по Лесной улице", - говорится в публикации.

Из-за ДТП с участием двух автомобилей на Лесной улице на путях задерживались трамваи № 7 и № 9. Маршруты были временно изменены - вместо Тверской Заставы трамваи следовали до метро "Новослободская". По маршрутам трамваев запускали автобусы.