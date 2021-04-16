Следствие требует арестовать на 2 месяца замглавы департамента правительства Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следствие требует отправить под арест до 14 июня замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 14 июня 2021 года", - сказали в суде, уточнив, что не располагают сведениями о его должности и месте работы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о замглавы департамента экономической политики и развития города Москвы.

Как говорится на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В частности, до 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями.

Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в столице.