Жителя Уфы приговорили к девяти годам колонии за избиение полицейского и кражу его оружия

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Уфы, который избил сотрудника полиции и похитил его табельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в пятницу.

"Советский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти") и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему")", - говорится в сообщении.

В июле 2019 года на сотрудника уголовного розыска, прибывшего к бару "Сказка" после информации о драке, напал мужчина и избил его. Полицейский получил сотрясение мозга, перелом носа, ссадины и кровоподтеки, кроме того, злоумышленник похитил его оружие.

Почти полтора года фигурант уголовного дела находился в розыске, а на суде не признал вину.