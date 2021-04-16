Суд в Орске приговорил к колонии четверых полицейских за применение силы при задержании

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска вынес в пятницу приговор в отношении четырех сотрудников полиции, признав их виновными в применении насилия в отношении подростка и взрослого мужчины, и назначил им реальные сроки лишения свободы. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Приговором суда [сотрудники полиции] признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ с назначением каждому наказания в виде лишения свободы на срок три года четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в органах внутренних дел, государственных органах и органах местного самоуправления на срок два года", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела подсудимые являлись должностными лицами и совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий с применением насилия. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, в ближайшее время будет принято решение об увольнении данных сотрудников из органов внутренних дел.

Ранее ТАСС сообщал, что в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после того, как в интернете появилось видео, где сотрудники полиции применяют силу при задержании мужчины и подростка.