В Москве возбудили дело о нападении заключенного на сотрудников "Бутырки"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения арестанта на сотрудников СИЗО "Бутырка" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, днем 21 марта трое сотрудников СИЗО-2 пришли в карцер для проведения обыска. Когда они открыли дверь, арестант набросился на сотрудников и стал их избивать, оттесняя к выходу из карцера и препятствуя проведению обыска. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - сказал собеседник агентства. По данной статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.